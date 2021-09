Una discarica in via Aldo Moro, “Situazione insostenibile” (Di martedì 28 settembre 2021) Degrado in via Aldo Moro all’entrata del Campo Sportivo Conca d’Oro. I ragazzi sono costretti a passare tra una montagna di rifiuti e sporcizia. Una Situazione divenuta ormai insostenibile. “Pensavo la Situazione era migliorata ma sono qui a Campo Sportivo del comune di Monreale Conca d’Oro. I bambini entrando trovano questa Situazione all’ingresso. Spero si prenda un immediato provvedimento. Telecamere e multe”. Lo dice Ugo Campione che ha anche pubblicato un video sui social. (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 28 settembre 2021) Degrado in viaall’entrata del Campo Sportivo Conca d’Oro. I ragazzi sono costretti a passare tra una montagna di rifiuti e sporcizia. Unadivenuta ormai. “Pensavo laera migliorata ma sono qui a Campo Sportivo del comune di Monreale Conca d’Oro. I bambini entrando trovano questaall’ingresso. Spero si prenda un immediato provvedimento. Telecamere e multe”. Lo dice Ugo Campione che ha anche pubblicato un video sui social. (Monrealelive.it)

