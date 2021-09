Tragedia in campo, l’allenatore si accascia e muore davanti ai suoi ragazzi: tutto in pochi istanti (Di martedì 28 settembre 2021) Si è spento su quel campo da calcio che tanto amava Antonello Campus. Si è spento sotto gli occhi dei suoi ragazzi sul campo dell’Usinese, squadra del piccolo paese di Usini nella provincia di Sassari. Erano da poco passate le 20 quando Campus, tecnico della formazione juniores, è stato colpito da un malore che è risultato fatale. All’improvviso, mentre l’allenamento era quasi finito, si è accasciato in campo ed è stato subito soccorso, prima dai presenti e poi dal 118 arrivato tempestivamente. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia ha fatto immediatamente il giro dell’isola. Antonello era conosciuto in tutta la Sardegna. Dolorose le parole scritte sui social dalla sua società. “Antonello Campus ama il calcio. Coi suoi ragazzi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Si è spento su quelda calcio che tanto amava Antonello Campus. Si è spento sotto gli occhi deisuldell’Usinese, squadra del piccolo paese di Usini nella provincia di Sassari. Erano da poco passate le 20 quando Campus, tecnico della formazione juniores, è stato colpito da un malore che è risultato fatale. All’improvviso, mentre l’allenamento era quasi finito, si èto ined è stato subito soccorso, prima dai presenti e poi dal 118 arrivato tempestivamente. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia ha fatto immediatamente il giro dell’isola. Antonello era conosciuto in tutta la Sardegna. Dolorose le parole scritte sui social dalla sua società. “Antonello Campus ama il calcio. Coi...

