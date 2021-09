Superlega: arriva la decisione sulle multe per Juventus Inter e Milan (Di martedì 28 settembre 2021) arriva la decisione dell’Uefa sulle multe per i club che avevano dato il via alla nascita della Superlega. I verdetti per le italiane In queste ore è arrivata la decisione da parte della Uefa sulla questione Superlega. Nello specifico sui provvedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti dei club ritenuti responsabili della nascita (mai avvenuta) della L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 28 settembre 2021)ladell’Uefaper i club che avevano dato il via alla nascita della. I verdetti per le italiane In queste ore èta lada parte della Uefa sulla questione. Nello specifico sui provvedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti dei club ritenuti responsabili della nascita (mai avvenuta) della L'articolo proviene da Consumatore.com.

