Il Superenalotto si rinnova: dal 1 ottobre una nuova modalità digitale e una 'seconda Chance'. Uno dei giochi icona per eccellenza, si amplia e dal prossimo venerdì accompagnerà gli utenti dalla ...

Ilsi: dal 1 ottobre una nuova modalità digitale e una 'seconda Chance '. Uno dei giochi icona per eccellenza, si amplia e dal prossimo venerdì accompagnerà gli utenti dalla giocata ...Le vincite record - Il Jackpot più alto assegnato dalè stato di 209,1 milioni di euro, vincita realizzata il 13 agosto 2019 a Lodi. Al secondo posto, riporta agipronews, si piazza il "...Per giocare basterà inquadrare il Qr code sulla ricevuta della app che, a parità di costo, offre nuove possibilità di vincita: premi fino a 500 € e una seconda chance di vincita fino a 50 € dopo l’est ...Il Superenalotto si rinnova: dal 1 ottobre una nuova modalità digitale e una "seconda Chance". Uno dei giochi icona per eccellenza, si amplia e dal prossimo ...