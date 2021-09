Simone Biles | “Avrei dovuto smettere prima delle Olimpiadi Potevo uscire in barella Nassar un incubo”

(Di martedì 28 settembre 2021) “moltodi Tokyo 2020“.ha pronunciato queste parole in un’intervista concessa al New York Magazine e, naturalmente, stanno facendo discutere nell’universo della ginnastica artistica. La Reginetta della Polvere di Magnesio hafare i conti con i Twisties ai Giochi: durante le grandi evoluzioni in aria si sentiva spaesata, perdeva il controllo dello spazio e del tempo, rischiando di cadere malamente e di farsi male. Si era ritirata durante la finale a squadre (alzò bandiera bianca dopo il volteggio, gli USA conquistarono comunque l’argento) e poi prese parte esclusivamente alla finale di specialità alla trave (mettendosi al collo la medaglia di bronzo). La 24enne è stata ...

"Avrei dovuto abbandonare molto prima di Tokyo". Parla cosi', al 'New York Magazine', Simone Biles, un'icona della ginnastica americana, i cui problemi di salute mentale l'hanno portata a rinunciare a diverse gare dei Giochi Olimpici quest'estate, crollando sotto la pressione. "Se si ..." Che cos'è una gabbia mentale lo hanno spiegato recentemente le vicende di Simone Biles e Naomi Osaka, prima ancora si era esposta Federica Pellegrini ...