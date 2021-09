Serie C 2021/2022, girone B: Siena show in trasferta, tris di gol e Montevarchi k.o. (Di martedì 28 settembre 2021) Il Siena ha mostrato il suo potenziale offensivo e sconfitto nettamente l’Aquila Montevarchi, in trasferta, imponendosi con il risultato di 0-3. Prestazione indiscutibilmente eccezionale dei toscani, straordinari nel chiudere i conti tra la seconda metà del primo tempo e le prime battute della seconda frazione; Montevarchi invece tutt’altro che pragmatico in fase offensiva, ma, anzi, sin troppo lezioso in determinate circostanze e trafitto anche a causa di disattenzioni dei singoli. Di Santo ha aperto le marcature al 25?, grazie a un destro al volo dal limite dell’area, che ha sorpreso un incolpevole Rinaldi per lo 0-1; modesta reazione aquilotta con Barranca e Jallow, la retroguardia senese ha abbassato costantemente la saracinesca, così come l’estremo difensore Lanni. Inizio di secondo tempo e show ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Ilha mostrato il suo potenziale offensivo e sconfitto nettamente l’Aquila, in, imponendosi con il risultato di 0-3. Prestazione indiscutibilmente eccezionale dei toscani, straordinari nel chiudere i conti tra la seconda metà del primo tempo e le prime battute della seconda frazione;invece tutt’altro che pragmatico in fase offensiva, ma, anzi, sin troppo lezioso in determinate circostanze e trafitto anche a causa di disattenzioni dei singoli. Di Santo ha aperto le marcature al 25?, grazie a un destro al volo dal limite dell’area, che ha sorpreso un incolpevole Rinaldi per lo 0-1; modesta reazione aquilotta con Barranca e Jallow, la retroguardia senese ha abbassato costantemente la saracinesca, così come l’estremo difensore Lanni. Inizio di secondo tempo e...

