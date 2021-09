Salvini | «Il caso Morisi? È una schifezza mediatica | c’è chi sbatte il mostro in prima pagina»

(Di martedì 28 settembre 2021) «Sono spiaciuto dellache condanna le personeche sia un giudice, un tribunale a farlo». Il segretario della Lega Matteoha parlato oggi a Buongiorno Lombardia su Telelombardia dell’indagine sull’ex responsabile della sua comunicazione Lucasui social. «Non conosco la vicenda, sono vicende personali» ha aggiunto, ripetendo che «Luca è una gran brava persona, un amico». Ci sono giornalisti che sbattono «ilin. Se poi la settimana prossima uscirà, come sono convinto, che il dottor Lucanon ha commesso alcun reato, chi gli restituirà la dignità? chi gli chiederà scusa?».ha anche parlato del via libera del Cts alla capienza del 75% in teatri ...

Per mesi le prime pagine dei giornali hanno parlato dei fondi russi,ha preso i soldi dalla Russia, scandali, inchieste intercettazioni. E il risultato dopo anni di infamie: zero'. 'Se tutti ...Lo dice il leader della Lega Matteo, a Telelombardia, parlando del suo collaboratore Luca Morisi, indagato per una vicenda legata all'uso di droghe. 'In un paese civile prima di sputtanare, ...In questo caso la sortita del ministro non trova ostilità soprattutto ... L'idea di Giorgetti di eleggere Draghi - escludendo il bis di Mattarella perché Salvini e la Meloni «non lo voterebbero» - è ...VERONA - Non usa giri di parole. «Sono spiaciuto della schifezza mediatica che condanna le persone prima che sia un giudice, un tribunale a farlo»: così il segretario ...