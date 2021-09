Roma, Work In Progress: Mou lavora su difesa e attacco (Di martedì 28 settembre 2021) Aveva ragione Mourinho a insistere nello spegnere i troppo facili entusiasmi che si erano sollevati nella capitale dopo la bella partenza stagionale della Roma: le fragilità della rosa giallorossa sono venute a galla e adesso comincia il lavoro vero. Basta notare alcune scelte del mister per capire come secondo lui la rosa sia limitata: l’ennesima tribuna per Reynolds e Villar nel derby certifica che i due non sono ritenuti adatti, o pronti per poter dare un contributo significativo. Così Mou non ha alternative a Karsdorp e la coppia Cristante–Veretout non ha mai modo di tirare il fiato: la Roma arriva nei momenti chiave della partita con una normale e giustificata stanchezza, sia fisica che mentale, senza cambi di qualità per modificare troppo il gioco. Mourinho almeno fino a gennaio dovrà stringere i denti e lavorare più che altro ... Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) Aveva ragione Mourinho a insistere nello spegnere i troppo facili entusiasmi che si erano sollevati nella capitale dopo la bella partenza stagionale della: le fragilità della rosa giallorossa sono venute a galla e adesso comincia il lavoro vero. Basta notare alcune scelte del mister per capire come secondo lui la rosa sia limitata: l’ennesima tribuna per Reynolds e Villar nel derby certifica che i due non sono ritenuti adatti, o pronti per poter dare un contributo significativo. Così Mou non ha alternative a Karsdorp e la coppia Cristante–Veretout non ha mai modo di tirare il fiato: laarriva nei momenti chiave della partita con una normale e giustificata stanchezza, sia fisica che mentale, senza cambi di qualità per modificare troppo il gioco. Mourinho almeno fino a gennaio dovrà stringere i denti ere più che altro ...

