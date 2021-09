Powell (FED): inflazione rimarrà elevata nei prossimi mesi prima di moderarsi (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – “L’inflazione è elevata e probabilmente rimarrà tale nei prossimi mesi prima di moderarsi”. Lo affermerà oggi Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, al Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs del Senato USA, secondo un testo del discorso diffuso dalla banca centrale statunitense. “Mentre l’economia continua a riaprire e la spesa riprende, stiamo assistendo a una pressione al rialzo sui prezzi, in particolare a causa delle strozzature dell’offerta in alcuni settori – spiega il banchiere – Questi effetti sono stati maggiori e più duraturi del previsto, ma diminuiranno e, così facendo, l’inflazione dovrebbe tornare indietro verso il nostro obiettivo del 2% a più lungo termine”. “Il processo di riapertura ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – “L’e probabilmentetale neidi”. Lo affermerà oggi Jerome, presidente della Federal Reserve, al Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs del Senato USA, secondo un testo del discorso diffuso dalla banca centrale statunitense. “Mentre l’economia continua a riaprire e la spesa riprende, stiamo assistendo a una pressione al rialzo sui prezzi, in particolare a causa delle strozzature dell’offerta in alcuni settori – spiega il banchiere – Questi effetti sono stati maggiori e più duraturi del previsto, ma diminuiranno e, così facendo, l’dovrebbe tornare indietro verso il nostro obiettivo del 2% a più lungo termine”. “Il processo di riapertura ...

