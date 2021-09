Open Arms, Richard Gere testimonierà contro Salvini (Di martedì 28 settembre 2021) Ci sarà anche Richard Gere nella lista dei testimoni per il processo Open Arms: è stato chiamato a deporre contro Matteo Savini. Sarà a Palermo il 23 ottobre. Lo ha annunciato lo stesso leader della Lega, in tour elettorale. «Lo conosco come attore, ma non capisco che tipo di lezione possa venire a dare a me, all’Italiane agli italiani sulle nostre regole e le nostre leggi», dice Salvini. Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) Ci sarà anche Richard Gere nella lista dei testimoni per il processo Open Arms: è stato chiamato a deporre contro Matteo Savini. Sarà a Palermo il 23 ottobre. Lo ha annunciato lo stesso leader della Lega, in tour elettorale. «Lo conosco come attore, ma non capisco che tipo di lezione possa venire a dare a me, all’Italiane agli italiani sulle nostre regole e le nostre leggi», dice Salvini.

