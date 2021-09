"Non capisco né comprendo. A 22 anni...". Gigio Donnarumma demolito da Beppe Bergomi: una scomoda verità (Di martedì 28 settembre 2021) A tutto campo, Beppe Bergomi, l'ex bandiera dell'Inter e ora volto di punta di Sky Sport. A tutto campo sul calcio italiano e sulla Serie A. Lo "zio", in un'intervista a Il Giornale, rivela di non essere sorpreso dal grande inizio di stagione del Napoli, "ha un tecnico molto bravo e che io stimo come Luciano Spalletti che fa giocare benissimo le sue squadre", rimarca. "Ovviamente la Juventus non me l'aspettavo così attardata dopo sole sei giornate", aggiunge rimarcando la crisi dei bianconeri. Quando gli chiedono chi vincerà lo scudetto, Bergomi non si espone più di tanto: "Qui ci vuole la sfera di cristallo per saperlo. Ho visto grande intensità in quasi tutte le partite, ho visto un bel derby di Roma, Inter-Atalanta giocata a viso aperto e questo è un bel segnale per la Serie A. Se devo sbilanciarmi però penso che sarà una tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) A tutto campo,, l'ex bandiera dell'Inter e ora volto di punta di Sky Sport. A tutto campo sul calcio italiano e sulla Serie A. Lo "zio", in un'intervista a Il Giornale, rivela di non essere sorpreso dal grande inizio di stagione del Napoli, "ha un tecnico molto bravo e che io stimo come Luciano Spalletti che fa giocare benissimo le sue squadre", rimarca. "Ovviamente la Juventus non me l'aspettavo così attardata dopo sole sei giornate", aggiunge rimarcando la crisi dei bianconeri. Quando gli chiedono chi vincerà lo scudetto,non si espone più di tanto: "Qui ci vuole la sfera di cristallo per saperlo. Ho visto grande intensità in quasi tutte le partite, ho visto un bel derby di Roma, Inter-Atalanta giocata a viso aperto e questo è un bel segnale per la Serie A. Se devo sbilanciarmi però penso che sarà una tra ...

