LIVE – Gubbio-Pescara | Serie C 2021 2022 DIRETTA

Advertising

Fantacalciok : Gubbio – Pescara: dove vedere la diretta live e risultato -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Gubbio

Grosseto Sport

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Per la 6a giornata del girone B di Serie C si affrontanoe Pescara. Ma dove vedere la partita in diretta tv o instreaming? A che orario inizia la partita? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.00 di martedì 28 settembre e la partita sarà ...PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: CHAMPIONS LEAGUE 18.45 Shakhtar Donetsk - ...14.30 Virtus Entella - Olbia 17.30 Aquila Montevarchi - Siena 18.00 Lucchese - Teramo 21.00-...La diretta live di Gubbio-Pescara, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una ...La partita Gubbio - Pescara del 28 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la sesta giornata del Girone B di Serie C ...