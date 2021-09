Lady Gaga e Tony Bennett pubblicano il loro secondo album insieme (Di martedì 28 settembre 2021) Lady Gaga e Tony Bennett, sono tornati insieme per collaborare all’uscita del loro secondo album insieme. Un disco Jazz stavolta tutto dedicato al repertorio di Cole Porter. Si intitola “Love for sale“. Lady Gaga e Tony Bennett. 35 anni lei, 95 lui, 7 album lei, 61 lui, pubblicano insieme il loro secondo disco di canzoni jazz, dedicato al repertorio di Cole Porter, che esce per Universal il 1 Ottobre. Passerà alla storia perché è un bell’omaggio a uno dei grandi compositori di standard americani ed è anche l’ultimo disco dell’ultimo grande crooner vivente, ossia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021), sono tornatiper collaborare all’uscita del. Un disco Jazz stavolta tutto dedicato al repertorio di Cole Porter. Si intitola “Love for sale“.. 35 anni lei, 95 lui, 7lei, 61 lui,ildisco di canzoni jazz, dedicato al repertorio di Cole Porter, che esce per Universal il 1 Ottobre. Passerà alla storia perché è un bell’omaggio a uno dei grandi compositori di standard americani ed è anche l’ultimo disco dell’ultimo grande crooner vivente, ossia ...

Advertising

Valerio_Scanu : Non è la stessa Lady Gaga della scorsa settimana, dai #StarInTheStar - vitaindiretta : ?? @stefyorlando, Lady Gaga per una notte ?? #LaVitaInDiretta #taleequaleshow - solospettacolo : Tony Bennet e Lady Gaga, ancora insieme per Cole Porter - FBinfare : Oggi su Leggo racconto del disco #loveforsale di Tony Bennett e Lady Gaga. L'articolo lo trovate anche sul sito e s… - MariaMusto19 : RT @IOdonna: Con “Born This Way Foundation” ora aiuta giovani con problemi legati alla salute mentale -