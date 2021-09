La Fiorentina recupera un giocatore per la sfida con il Napoli, altri due in dubbio (Di martedì 28 settembre 2021) Nella giornata di oggi, Vincenzo Italiano ha diretto il primo allenamento della settimana della sua Fiorentina. Domenica, infatti, arriverà al Franchi la capolista Napoli. In base a quanto riferito da Firenzeviola.it, Erick Pulgar è pienamente recuperato dopo i guai fisici che lo avevano tenuto fuori nei giorni scorsi. Per il cileno, dunque, si rinnoverà il ballottaggio con Torreira nel ruolo di vertice basso di centrocampo. C'è più attesa, invece, per Castrovilli e Venuti. Per il terzino c’è maggiore ottimismo in vista della gara contro gli azzurri, mentre per l'italiano non arrivano buone notizie. Pare, infatti, che il numero dieci tornerà a disposizione in vista della trasferta di Venezia, dopo la sosta. Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021) Nella giornata di oggi, Vincenzo Italiano ha diretto il primo allenamento della settimana della sua. Domenica, infatti, arriverà al Franchi la capolista. In base a quanto riferito da Firenzeviola.it, Erick Pulgar è pienamenteto dopo i guai fisici che lo avevano tenuto fuori nei giorni scorsi. Per il cileno, dunque, si rinnoverà il ballottaggio con Torreira nel ruolo di vertice basso di centrocampo. C'è più attesa, invece, per Castrovilli e Venuti. Per il terzino c’è maggiore ottimismo in vista della gara contro gli azzurri, mentre per l'italiano non arrivano buone notizie. Pare, infatti, che il numero dieci tornerà a disposizione in vista della trasferta di Venezia, dopo la sosta.

