Juventus | Bitget primo Sleeve Partner in storia club

Leggi su footdata

(Di martedì 28 settembre 2021) Laannuncia la primaship nelladel. Da domani sera, contro il Chelsea in Champions League, e poi dal 2 ottobre prossimo anche in Serie A, la maglia bianconera avrà uno sponsor sulla manica della divisa. Si tratta di, piattaforma asiatica di cryptocurrency exchange di portata internazionale. “Unaship, questa, che permetterà auna grande visibilità grazie alla grande audience globale che può raggiungere”, si legge nel comunicato. “Non solo: l’accordo conferma, ancora una volta, come ilabbia uno sguardo sempre rivolto al futuro e alle tecnologie più all’avanguardia, e come continui ad attrarre, sul mercato asiatico, sempre più realtà di rilevanza ...