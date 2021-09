Intesa Sanpaolo | Borio | serve un cambio di prospettiva da parte di tutti nel settore

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – “In un contesto di mercato come quello attuale dove il livello dei tassi non consente alle Compagnie di Assicurazione di proporre il tradizionale prodotto rivalutabile di Ramo I, c’è bisogno di undidadi: clienti, Compagnie e Supervisori. I clienti, rivalutando il prodotto vita come un fidato compagno di viaggio e quindi in una logica più a lungo termine. Le Compagnie, devono innovare, non solo sul fronte dei prodotti ma anche sul fronte degli investimenti a copertura. In ultimo, i regolatori che devono tenere il framework di supervisione al passo con il nuovo contesto di mercato”. È quanto ha dichiarato da Federico, Chief Risk Officer diVita, intervenuto oggi all’evento “Bancassicurazione 2021” ...