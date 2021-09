Green Pass obbligatorio | regole | nuove estensioni | la guida completa

(Di martedì 28 settembre 2021) Dopo l’introduzione delcon il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si sono susseguiti diversi decreti che lo hanno modificato e ne hanno esteso l’uso, dapprima ad esempio ai ristoranti al chiuso e alle palestre, per poiare ai trasporti a lunga percorrenza e al personale scolastico e universitario. Una nuova estensione arriva con il Cdm del 9 settembre, che introduce l’obbligo della Certificazione verde per chiunque acceda agli istituti scolastici e universitari e per tutti i lavoratori che operano nelle Rsa, non solo i sanitari. Si tratta solo di un primoo, infatti il 16 settembre una nuova riunione del CdM ha approvato un nuovo Decreto-legge che estende l’obbligo a tutti i lavoratori, del pubblico e del privato e anche agli autonomi, a partire dal 15 ottobre. Si è inoltre conclusa la conversione ...

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione green pass, il fatto che la vice questore di Roma salga su un palco a dire che… - ladyonorato : Solidarietà al vice questore Schilirò: il greenpass è illegittimo e la libertà di espressione è garantita dalla Cos… - ladyonorato : Forze dell’ordine, medici e ora avvocati. Il fronte dei #nogreenpass si allarga. Manca solo la magistratura… Napoli… - PerSaturno : @Gabriel05470893 @ilmessaggeroit Disse chi retwitta il video del blocco stradale dei lavoratori Alitalia pensando che siano i no green pass. - riccardoweiss : Cacciari ha interpretato perfettamente il Regolamento UE sul Green pass e mi meraviglio che nessuno abbia ancora in… -

Si e' recata nell'area tamponi per sottoporsi al test, obbligatorio per tutti, anche per chi ha il. Lì è stata letteralmente accerchiata dalla stampa, tanto che chi l'accompagnava ha ...Con grande successo di pubblico, a quanto pare e nonostante l'odiato. Pali, seghe, gabbie, asce, funi, chiodi, ruote, carrucole: la narrazione inventata della tortura, in quei luoghi tocca ...Lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini, sottolineando che 'ci sono circa 10 milioni di italiani che per necessità o scelta non hanno il Green pass'. 'Perché questa sera ci saranno 40 ...L'organo tecnico ha trasmesso al Consiglio dei ministri il suo parere sulle misure da adottare per le riaperture ma non ha ancora sciolto la riserva per discoteche e locali notturni ...