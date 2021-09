Empoli | caos Zajc | il Fenerbache ha pagato l’ultima rata ad una concessionaria olandese

(Di martedì 28 settembre 2021) Ha dell’incredibile la vicenda che ha visto protagonisti. Il club turco avrebbe infatti dovuto versaredel cartellino di Mihasul conto dei toscani, ma qualcosa è andato storto. Come rivelato in un comunicato, ilha infatti erroneamente inviato il bonifico ad unad’auto di Doetinchem (Olanda), accreditandole 830.929,50 euro. Le due società hanno immediatamente riscontrato la buona fede dell’errore e sono rimasti in buoni rapporti. Di contro, lasi è rifiutata di rimborsare la. Pertanto ilha dovuto presentare (e vincere) un ricorso: ora tutto dovrebbe essersi sistemato. SportFace.

Sportface.it

