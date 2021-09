Donnarumma zittisce tutti | prestazione super | “migliore in campo”

Leggi su serieanews

(Di martedì 28 settembre 2021) Una vittoria importante per il Paris Saint Germain, ma soprattutto unche finalmente ha zittito. Un Paris Saint Germain che si è imposto in maniera convincente e che ha divertito i tifosi. La serata di Champions è stata più che positiva per i parigini, che si sono imposti per 2-0 contro una compagine Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.