Covid, in 400 a ballare e bere: chiuso stabilimento balneare a Cagliari (Di martedì 28 settembre 2021) commenta Uno stabilimento balneare di Cagliari, l'Altamarea del Poetto, è stato chiuso per violazione delle norme anti - Covid. All'interno gli agenti hanno infatti trovato 400 persone, quasi tutte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 settembre 2021) commenta Unodi, l'Altamarea del Poetto, è statoper violazione delle norme anti -. All'interno gli agenti hanno infatti trovato 400 persone, quasi tutte ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 400 Covid, in 400 a ballare e bere: chiuso stabilimento balneare a Cagliari commenta Uno stabilimento balneare di Cagliari, l'Altamarea del Poetto, è stato chiuso per violazione delle norme anti - Covid. All'interno gli agenti hanno infatti trovato 400 persone, quasi tutte sprovviste di mascherine, intente a bere drink e ballare. Non solo: il locale era privo di autorizzazioni e di agibilità e ...

Emergenza Covid: riparte la distribuzione di buoni alimentari per 300 mila euro L'emergenza Covid purtroppo non è finita e soprattutto non è terminata l'onda lunga dell'emergenza ... da 150 euro se composto da una sola persona; da 300 euro se composto da 2 persone; da 400 euro se ...

