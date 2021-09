Cita Pietro Maso in un brano: Fedez indagato per diffamazione (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 settembre 2021 - Guai legali per il rapper Fedez . La Procura di Roma lo ha iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di diffamazione aggravata a causa di un verso della canzone No ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 settembre 2021 - Guai legali per il rapper. La Procura di Roma lo ha iscritto sul registro degli indagati con l'accusa diaggravata a causa di un verso della canzone No ...

Advertising

rep_roma : Fedez cita Pietro Maso nel testo in una canzone, indagato per diffamazione [aggiornamento delle 16:16] - GHERARDIMAURO1 : RT @repubblica: Cita Pietro Maso nel testo in una canzone, Fedez indagato per diffamazione - gianluigidellac : RT @repubblica: Cita Pietro Maso nel testo in una canzone, Fedez indagato per diffamazione - rep_roma : Cita Pietro Maso nel testo in una canzone, Fedez indagato per diffamazione [aggiornamento delle 15:36] - cicciojumped3 : RT @repubblica: Cita Pietro Maso nel testo in una canzone, Fedez indagato per diffamazione -