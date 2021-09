Anziani, lo studio sull’acido ippurico possibile indicatore dello sviluppo della fragilità (Di martedì 28 settembre 2021) L’importanza dell’assunzione di frutta e verdura nell’alimentazione è conosciuta da tempo. Ma nei soggetti Anziani potrebbe esserlo anche di più. La concentrazione nel sangue dell’acido ippurico, una molecola di derivazione alimentare, può essere un indicatore predittivo di fragilità negli Anziani: lo indica lo studio pubblicato sul Journal of Gerontology dall’Istituto Mario Negri di Milano, con la Fondazione Golgi Cenci e la Fondazione Mondino. Lo studio ha valutato 433 persone tra i 76 e 78 anni e ha evidenziato come la concentrazione nel sangue, più o meno alta, di acido ippurico, sia in grado di predire lo sviluppo della fragilità, cioè una sindrome geriatrica che si manifesta in una minore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) L’importanza dell’assunzione di frutta e verdura nell’alimentazione è conosciuta da tempo. Ma nei soggettipotrebbe esserlo anche di più. La concentrazione nel sangue dell’acido, una molecola di derivazione alimentare, può essere unpredittivo dinegli: lo indica lopubblicato sul Journal of Gerontology dall’Istituto Mario Negri di Milano, con la Fondazione Golgi Cenci e la Fondazione Mondino. Loha valutato 433 persone tra i 76 e 78 anni e ha evidenziato come la concentrazione nel sangue, più o meno alta, di acido, sia in grado di predire lo, cioè una sindrome geriatrica che si manifesta in una minore ...

Ultime Notizie dalla rete : Anziani studio I giovani di oggi soffriranno di più a causa della crisi ambientale Lo studio rileva infatti una significativa variazione regionale nei risultati : i 53 milioni di ... mentre quelli più anziani saranno morti prima che l'impatto di quelle scelte diventi evidente nel ...

Ultime Notizie Roma del 28 - 09 - 2021 ore 13:10 romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dal CTS sia l'aumento della capienza massima per assistere a Sport e spettacoli negli stadi ...anziani ...

Anziani, lo studio sull’acido ippurico possibile indicatore dello sviluppo della fragilità Il Fatto Quotidiano Anziani, nel sangue un indicatore predittivo di fragilità (ANSA) - ROMA, 28 SET - La concentrazione nel sangue dell'acido ippurico, una molecola di derivazione alimentare, può essere un indicatore predittivo di fragilità negli anziani: lo indica lo studio pu ...

Terza dose, in Campania si pensa ai medici di famiglia per vaccinare gli anziani Attualmente sono circa 3.800 i camici bianchi di famiglia che in Campania hanno risposto all’appello confluendo nella categoria dei vaccinatori. Nessuno meglio di loro ha il polso dei propri pazienti: ...

Lo rileva infatti una significativa variazione regionale nei risultati : i 53 milioni di ... mentre quelli più anziani saranno morti prima che l'impatto di quelle scelte diventi evidente nel ... (ANSA) - ROMA, 28 SET - La concentrazione nel sangue dell'acido ippurico, una molecola di derivazione alimentare, può essere un indicatore predittivo di fragilità negli anziani: lo indica lo studio pu ... Attualmente sono circa 3.800 i camici bianchi di famiglia che in Campania hanno risposto all'appello confluendo nella categoria dei vaccinatori. Nessuno meglio di loro ha il polso dei propri pazienti: ...