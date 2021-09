Adriana Volpe vs Sonia Bruganelli: al Grande Fratello VIP 6 va in scena la (non) resa dei conti (Di martedì 28 settembre 2021) Al Grande Fratello VIP 6 si continua a parlate di tutto tranne che del Grande Fratello VIP 6. Fra ex fidanzate di Temptation Island e partner fuori dalla casa, Alfonso Signorini ha aperto la puntata del 27 settembre 2021 del reality di Canale Cinque cercando di snocciolare la polemica social scoppiata lo scorso week end e che coinvolge la vita personale delle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tutto è nato da un selfie a sorpresa che la Bruganelli ha postato sul suo profilo Instagram in cui posa affianco a Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della collega di poltrone al GF VIP. Una foto che è parsa subito come una sorta di frecciatina, un atto di sfida che la stessa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 settembre 2021) AlVIP 6 sinua a parlate di tutto tranne che delVIP 6. Fra ex fidanzate di Temptation Island e partner fuori dalla casa, Alfonso Signorini ha aperto la puntata del 27 settembre 2021 del reality di Canale Cinque cercando di snocciolare la polemica social scoppiata lo scorso week end e che coinvolge la vita personale delle due opinioniste. Tutto è nato da un selfie a sorpche laha postato sul suo profilo Instagram in cui posa affianco a Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della collega di poltrone al GF VIP. Una foto che è parsa subito come una sorta di frecciatina, un atto di sfida che la stessa ...

Advertising

GrandeFratello : Non è venerdì senza #GFVIP e senza #GFVIPPARTY! Stasera dalle 20:45 in streaming su Mediaset Infinity saranno ospit… - evilnelle : RT @VideotecaSanti: @ZambucoGiusy potresti sbloccare Adriana volpe che minchia vuoi non sei mia madre, che sono io? Grazie. - VideotecaSanti : @ZambucoGiusy potresti sbloccare Adriana volpe che minchia vuoi non sei mia madre, che sono io? Grazie. - LaVeraLorySmile : Adriana Volpe assolutamente sempre impeccabile ?? #gfvip Poi, vabbè, chi se ne frega delle comunelle infantili...… - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 6, la lite tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe? Un’opera incompiuta in tre atti -