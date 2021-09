Verso Shakthar Donetsk-Inter | 23 i convocati da Inzaghi | l’elenco completo

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ida Simonein vista diDomani sera l‘affronterà lo Shakhtarallo stadio ‘NCS Olimpiyskiy’ di Kiev nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. In vista della trasferta in Ucraina, Simoneha diramatodei, composto da 23 giocatori. Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu. Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni. Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic. Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa. L'articolo proviene da ...

