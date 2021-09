VERSACE BY FENDI: INASPETTATA L’INIZIATIVA DELLE DUE MAISON (Di lunedì 27 settembre 2021) Un successo senza precedenti quello del sodalizio tra FENDI e VERSACE. In passerella, anche la figlia di Kate Moss con un “accessorio” inconsueto La settimana della Moda Di Milano chiude i battenti con un fashion show inaspettato e sorprendente. Per la prima volta, infatti, FENDI e VERSACE fanno coppia in passerella con una collezione iconica, tra sofisticato e contemporaneo. Per l’occasione, l’inconfondibile creatività DELLE due MAISON italiane, una capeggiata da Kim Jones l’altra da Donatella VERSACE, si fonde dando vita ad uno spettacolare tripudio di forme, colori, nuances e accessori “ibridi” mai visti prima. Tra i must have della collezione VERSACE By FENDI, la “Fendace” bag: l’iconica baguette firmata FENDI, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Un successo senza precedenti quello del sodalizio tra. In passerella, anche la figlia di Kate Moss con un “accessorio” inconsueto La settimana della Moda Di Milano chiude i battenti con un fashion show inaspettato e sorprendente. Per la prima volta, infatti,fanno coppia in passerella con una collezione iconica, tra sofisticato e contemporaneo. Per l’occasione, l’inconfondibile creativitàdueitaliane, una capeggiata da Kim Jones l’altra da Donatella, si fonde dando vita ad uno spettacolare tripudio di forme, colori, nuances e accessori “ibridi” mai visti prima. Tra i must have della collezioneBy, la “Fendace” bag: l’iconica baguette firmata, ...

