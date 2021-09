Venezia | Zanetti | «Torino forte Ma noi possiamo restare in A»

(Di lunedì 27 settembre 2021) Paolo, allenatore del, ha parlato al termine del match pareggiato contro il: le sue dichiarazioni Paolo, allenatore del, ha parlato al termine del match pareggiato contro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. «Dal punto di vista agonistico potevamo giocare solo in questo modo. Loro sono forti, se non stai dentro la partita soffri. Abbiamo rischiato anche di perderla al 94? per inesperienza. Credo che questa partita ci darà grande stimolo per capire chestarci in Serie A». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Zanetti dopo Venezia-Torino: 'Atteggiamento straordinario, dimostrato di meritare la A': L'allenatore del Venezia:… - SkySport : Zanetti dopo Venezia-Torino: 'Atteggiamento straordinario, dimostrato di meritare la A' #SkySerieA #SerieA… - sportface2016 : #VeneziaTorino 1-1, le parole di Paolo #Zanetti - sportli26181512 : Zanetti: 'Bravi a tirare fuori il carattere. Perdere oggi sarebbe stato un dramma' - sportli26181512 : Venezia, Zanetti: 'Perdere sarebbe stato un dramma, adattiamoci in fretta alla Serie A': Paolo Zanetti, allenatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Zanetti

Commenta per primo Paolo, allenatore del, ha parlato così dopo il pareggio contro il Torino: 'L'atteggiamento è stato straordinario, il Torino gioca a un livello altissimo dal punto di vista agonistico. ...Primo temposchiera un 4 - 3 - 3 con Kiyine, Okereke e Johnsen nel tridente; Juric sceglie ... Il primo squillo interessante arriva da Okereke , che aiuta ila venire fuori dopo i primi ...Le pagelle e highlights di Venezia - Torino 1-1, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2021/2022: Singo è il migliore del match ...“Credo che dal punto di vista agonistico non si poteva fare altrimenti, il Toro è una delle migliori come l’Atalanta su questo piano. Abbiamo anche rischiato di perderla, col ciuccio in bocca, come si ...