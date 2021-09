Traffico Roma del 27-09-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 settembre 2021) LuceverdeBuonasera Bentrovati a quest’ultimo appuntamento con luce verde al microfono Sonia cerquetani incidente sulla via Flaminia lunghe code tra Cassia e Saxa Rubra Verso il raccordo in uscita daaltro incidente con difficoltà di transito su via della Fotografia in prossimità di via di Grotta Perfetta ed ancora per incidente file in via Marcello Piacentini incrocio con via della crema persulla Cassia tra Raccordo Anulare e Tomba di Nerone nelle due direzioni sul percorso Urbano della A24 rallentamenti tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara verso rallentamenti anche in tangenziale Tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni regolare Al momento ilsul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate chiusa per lavori in piazza Bologna Viale XXI Aprile viale delle provincie del ...