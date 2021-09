Tensione in piazza Fontana a Milano, i “no green pass” sfondano il cordone di polizia (Di lunedì 27 settembre 2021) . I no green pass sfondano il cordone di polizia in piazza Fontana a Milano, poi raggiungono il Duomo dove poco prima si era tenuto il comizio di Giorgia Meloni per il candidato sindaco Luca Bernando. A quel punto, i no green pass hanno provato ad entrare in galleria Vittorio Emanuele II ma hanno trovato la polizia ed hanno ripiegato di nuovo nella piazza del Duomo. Alta Tensione a Milano durante l’ennesimo corteo organizzato dai no green pass: un migliaio di persone circa ha sfondato il cordone di polizia in piazza Fontana, raggiungendo poi ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 27 settembre 2021) . I noildiin, poi raggiungono il Duomo dove poco prima si era tenuto il comizio di Giorgia Meloni per il candidato sindaco Luca Bernando. A quel punto, i nohanno provato ad entrare in galleria Vittorio Emanuele II ma hanno trovato laed hanno ripiegato di nuovo nelladel Duomo. Altadurante l’ennesimo corteo organizzato dai no: un migliaio di persone circa ha sfondato ildiin, raggiungendo poi ...

