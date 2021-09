Soleil Sorge confessa il suo segreto ma qualcosa non torna

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 27 settembre 2021) Questo Grande Fratello Vip ha un buon cast, iniziano a diffondersi anche le prime antipatie, ma le vere dinamiche hanno faticato a decollare. La sesta edizione, invece, sarà ricordata come quella dei concorrenti che prima di varcare la porta rossa sono single e pochi giorni dopo - magicamente - si dichiarano fidanzati. La prima è stata Raffaella Fico (che sta con un ricchissimo imprenditore), la seconda è stata Andrea Casalino e ora è il turno di. “Non pensavo potesse succedere così. Ho una cotta recente per una persona. Sono entrato qui dicendomi che tutto poteva essere. Non voglio aspettative, ma qui dentro penso e il sentimento, la mancanza cresce. Ho una persona fuori, il mio cuore è sicuro e spero anche dall'altra parte. Ho sempre voluto non innamorarmi subito, ma questa persona è speciale. Mi fa sentire speciale, per la prima volta ...