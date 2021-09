Scherzi a Parte, Massimo Giletti reagisce malissimo: “Non vi do la liberatoria” e non si presenta in studio (Di lunedì 27 settembre 2021) Con 3.042.625 telespettatori e il 17,28% di share è Scherzi a Parte il programma più visto della serata di ieri 26 settembre. Tra le vittime di Enrico Papi c’era anche Massimo Giletti. Tuttavia il noto conduttore non ha affatto preso bene lo scherzo e si è infuriato. Andiamo con ordine. Il giornalista è stato invitato da una fittizia associazione dal nome ‘Il cenacolo di D’annunzio’ per la presentazione del proprio libro (intitolato Le dannate) a Pescara. Dopo un’ora e mezza di discorsi relativi al volume, ecco che si palesa tale Mario De Benedictis, spacciandosi per un erede di Gabriele D’Annunzio. Il signore afferma di essere in possesso di una preziosa penna del Vate, dal valore di ben 120mila euro. Penna che viene prestata temporaneamente a Giletti per poter firmare gli autografi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Con 3.042.625 telespettatori e il 17,28% di share èil programma più visto della serata di ieri 26 settembre. Tra le vittime di Enrico Papi c’era anche. Tuttavia il noto conduttore non ha affatto preso bene lo scherzo e si è infuriato. Andiamo con ordine. Il giornalista è stato invitato da una fittizia associazione dal nome ‘Il cenacolo di D’annunzio’ per lazione del proprio libro (intitolato Le dannate) a Pescara. Dopo un’ora e mezza di discorsi relativi al volume, ecco che si palesa tale Mario De Benedictis, spacciandosi per un erede di Gabriele D’Annunzio. Il signore afferma di essere in possesso di una preziosa penna del Vate, dal valore di ben 120mila euro. Penna che viene prestata temporaneamente aper poter firmare gli autografi ...

