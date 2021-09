Rifiuta indossare mascherina e aggredisce autista bus,denunciato (Di lunedì 27 settembre 2021) Invitato più volte a indossare la mascherina, ha aggredito il conducente del bus di linea. E' accaduto ieri mattina a Roma. I carabinieri della stazione Centocelle hanno denunciato il 50enne romano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) Invitato più volte ala, ha aggredito il conducente del bus di linea. E' accaduto ieri mattina a Roma. I carabinieri della stazione Centocelle hannoil 50enne romano ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Rifiuta indossare mascherina e aggredisce autista bus,denunciato. Ieri mattina a Centocelle, a Roma #ANSA - AnsaRomaLazio : Rifiuta indossare mascherina e aggredisce autista bus,denunciato. Ieri mattina a Centocelle, a Roma #ANSA - francoscoca : RT @DebFraRom1: Austria: - chi non è vaccinato deve indossare FFP2 in tutti i negozi e luoghi al chiuso - a chi rifiuta un’offerta di lavor… - paolamleone : RT @DebFraRom1: Austria: - chi non è vaccinato deve indossare FFP2 in tutti i negozi e luoghi al chiuso - a chi rifiuta un’offerta di lavor… - MauroAmbrosiani : RT @DebFraRom1: Austria: - chi non è vaccinato deve indossare FFP2 in tutti i negozi e luoghi al chiuso - a chi rifiuta un’offerta di lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuta indossare Rifiuta indossare mascherina e aggredisce autista bus,denunciato L'uomo, a bordo di un autobus della linea 213 in via delle Robinie, ha aggredito il conducente del veicolo, un 35enne romano, che lo aveva più volte invitato a indossare la mascherina di cui era ...

Roma, sul bus si rifiuta di indossare la mascherina e aggredisce l'autista: denunciato Non voleva indossare la mascherina, nonostante l'autista lo ha invitato più volte a rispettare le regole vigenti a bordo dei mezzi pubblici. E' accaduto domenica mattina a bordo della linea 213 dell'Atac in via ...

Rifiuta indossare mascherina e aggredisce autista bus,denunciato - Cronaca ANSA Nuova Europa Roma, sul bus si rifiuta di indossare la mascherina e aggredisce l'autista: denunciato Non voleva indossare la mascherina, nonostante l'autista lo ha invitato più volte a rispettare le regole vigenti a bordo dei mezzi pubblici. E' accaduto domenica mattina a ...

Rifiuta indossare mascherina e aggredisce autista bus,denunciato Invitato più volte a indossare la mascherina, ha aggredito il conducente del bus di linea. E' accaduto ieri mattina a Roma. (ANSA) ...

L'uomo, a bordo di un autobus della linea 213 in via delle Robinie, ha aggredito il conducente del veicolo, un 35enne romano, che lo aveva più volte invitato ala mascherina di cui era ...Non volevala mascherina, nonostante l'autista lo ha invitato più volte a rispettare le regole vigenti a bordo dei mezzi pubblici. E' accaduto domenica mattina a bordo della linea 213 dell'Atac in via ...Non voleva indossare la mascherina, nonostante l'autista lo ha invitato più volte a rispettare le regole vigenti a bordo dei mezzi pubblici. E' accaduto domenica mattina a ...Invitato più volte a indossare la mascherina, ha aggredito il conducente del bus di linea. E' accaduto ieri mattina a Roma. (ANSA) ...