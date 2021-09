Olaf Scholz, il volto pacato che ha rianimato la Spd rubando oltre un milione di voti alla Cdu. Ora il compito più arduo: diventare cancelliere (Di lunedì 27 settembre 2021) L’istituto demoscopico infratest dimap ha rilevato che il 48% degli elettori della Spd ha votato il partito socialdemocratico solo perché il suo candidato è stato Olaf Scholz. Sarebbe addirittura il cancelliere prediletto per il 66% degli intervistati, mentre la sua Spd è indicata il partito migliore per risolvere i problemi solo dal 28% e l’hanno votata il 25,7% degli elettori. L’avvocato 63enne parco di parole ha risollevato un partito che aveva perso il proprio significato per strada e all’inizio della campagna elettorale era sceso attorno al 13%, ancora più sotto del già basso 20,5% registrato alla fine delle elezioni 2017, facendole guadagnare il 5,2% dei voti e portandola ad essere la prima forza politica con una decina di seggi in più rispetto all’Unione Cdu/Csu, 206 a 196. Un partito che solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) L’istituto demoscopico infratest dimap ha rilevato che il 48% degli elettori della Spd ha votato il partito socialdemocratico solo perché il suo candidato è stato. Sarebbe addirittura ilprediletto per il 66% degli intervistati, mentre la sua Spd è indicata il partito migliore per risolvere i problemi solo dal 28% e l’hanno votata il 25,7% degli elettori. L’avvocato 63enne parco di parole ha risollevato un partito che aveva perso il proprio significato per strada e all’inizio della campagna elettorale era sceso attorno al 13%, ancora più sotto del già basso 20,5% registratofine delle elezioni 2017, facendole guadagnare il 5,2% deie portandola ad essere la prima forza politica con una decina di seggi in più rispetto all’Unione Cdu/Csu, 206 a 196. Un partito che solo ...

