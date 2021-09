Non si spegne guerra prezzi tlc, in 1 anno tariffe medie giù di 4,1% per mobile (Di lunedì 27 settembre 2021) I numeri parlano chiaro, il calo delle tariffe nelle Tlc continua e non è di poco conto. Tanto da non far spegnere affatto la guerra dei prezzi in corso da quasi due anni. Basti pensare che – anche se in maniera non uguale per tutti gli operatori – stando ad un’elaborazione dell’Adnkronos su dati rilevati da Sostariffe.it e Segugio.it, in un anno, fra ottobre 2020 e settembre 2021, le offerte di telefonia mobile hanno registrato una contrazione del 4,1% con una riduzione media a 10,43 euro mensili nel 2021 contro i 10,88 euro mensili delle tariffe 2020. Dati questi riferiti alle tariffe ricaricabili degli Mvno, gli operatori virtuali nel cui perimetro sono compresi Postemobile, Fastweb o i secondi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021) I numeri parlano chiaro, il calo dellenelle Tlc continua e non è di poco conto. Tanto da non farre affatto ladeiin corso da quasi due anni. Basti pensare che – anche se in maniera non uguale per tutti gli operatori – stando ad un’elaborazione dell’Adnkronos su dati rilevati da Sos.it e Segugio.it, in un, fra ottobre 2020 e settembre 2021, le offerte di telefoniaregistrato una contrazione del 4,1% con una riduzione media a 10,43 euro mensili nel 2021 contro i 10,88 euro mensili delle2020. Dati questi riferiti allericaricabili degli Mvno, gli operatori virtuali nel cui perimetro sono compresi Poste, Fastweb o i secondi ...

