Monza: ex pugile picchia la compagna, arrestato (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos) - Un uomo di 56 anni, ex pugile, è stato arrestato dai carabinieri a Besana in Brianza, in provincia di Monza, per maltrattamenti aggravati e lesioni. L'uomo, pregiudicato per truffa, furto e reati contro la persona, nel corso di una lite per gelosia con la sua compagna di 57 anni, l'ha picchiata e le ha rotto due costole. La donna aveva chiesto a un amico della coppia di andare a recuperare il compagno ubriaco. Ma, una volta rientrato in casa, il 56enne l'ha insultata e aggredita, tirandole addosso alcuni oggetti e poi prendendola a pugni. L'uomo è stato bloccato dall'arrivo dei carabinieri, chiamati dai vicini di casa. La donna, che ha riferito di subire violenze fisiche e psicologiche da quasi dieci anni, è stata portata in ospedale con diversi traumi e fratture e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos) - Un uomo di 56 anni, ex, è statodai carabinieri a Besana in Brianza, in provincia di, per maltrattamenti aggravati e lesioni. L'uomo, pregiudicato per truffa, furto e reati contro la persona, nel corso di una lite per gelosia con la suadi 57 anni, l'hata e le ha rotto due costole. La donna aveva chiesto a un amico della coppia di andare a recuperare il compagno ubriaco. Ma, una volta rientrato in casa, il 56enne l'ha insultata e aggredita, tirandole addosso alcuni oggetti e poi prendendola a pugni. L'uomo è stato bloccato dall'arrivo dei carabinieri, chiamati dai vicini di casa. La donna, che ha riferito di subire violenze fisiche e psicologiche da quasi dieci anni, è stata portata in ospedale con diversi traumi e fratture e ...

