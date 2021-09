Meghan Markle e Harry: chi è il terzo incomodo nel loro viaggio a New York? (Di lunedì 27 settembre 2021) Perché Meghan Markle e il principe Harry sono stati seguiti da un cameraman privato per tutto il viaggio a New York? E cos’era quel filo che spuntava dai pantaloni del Duca? Ecco svelato il mistero. Foto Getty Prima è stato un filo che sbucava dalla giacca del principe Harry. Poi i continui cambi di abito di Meghan Markle. Infine, un cameraman, discreto ma non invisibile, che li ha seguiti per tutti i giorni che i Duchi di Sussex sono stati a New York. Come fossero una Kim Kardashian qualunque. Guardatelo anche nella foto qui sopra. Cosa stavano facendo nella Grande Mela Harry e Meghan, oltre agli incontri segreti con alcuni personaggi potenti e la partecipazione al Global Citizen Live 2021? La ... Leggi su amica (Di lunedì 27 settembre 2021) Perchée il principesono stati seguiti da un cameraman privato per tutto ila New? E cos’era quel filo che spuntava dai pantaloni del Duca? Ecco svelato il mistero. Foto Getty Prima è stato un filo che sbucava dalla giacca del principe. Poi i continui cambi di abito di. Infine, un cameraman, discreto ma non invisibile, che li ha seguiti per tutti i giorni che i Duchi di Sussex sono stati a New. Come fossero una Kim Kardashian qualunque. Guardatelo anche nella foto qui sopra. Cosa stavano facendo nella Grande Mela, oltre agli incontri segreti con alcuni personaggi potenti e la partecipazione al Global Citizen Live 2021? La ...

