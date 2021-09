Lazio-Roma, i biancocelesti rispondono a Zaniolo! (Di lunedì 27 settembre 2021) Continua anche fuori dall’Olimpico il derby tra Lazio e Roma. Il campo ha parlato ed ha decretato come vincitore il gruppo allenato da Maurizio Sarri. Al di fuori del rettangolo di gioco, i biancocelesti hanno voluto rispondere a modo al brutto gesto rivolto da Nicolò Zaniolo, tra i migliori in campo, alla curva avversaria. Il messaggio arriva dal profilo Twitter della società Lazio: “Ritenta, sarai più fortunato“. Il tweet contiene un video delle due reti segnate dalla Roma, seguite dai due grandi interventi di Reina su Zaniolo che hanno stroncato le possibilità di rimonta della squadra di José Mourinho. IL TWEET DELLA Lazio: CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: “Nuovo contratto? Se giochi una buona stagione e ti senti in forma, non vedo alcun problema”, la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Continua anche fuori dall’Olimpico il derby tra. Il campo ha parlato ed ha decretato come vincitore il gruppo allenato da Maurizio Sarri. Al di fuori del rettangolo di gioco, ihanno voluto rispondere a modo al brutto gesto rivolto da Nicolò Zaniolo, tra i migliori in campo, alla curva avversaria. Il messaggio arriva dal profilo Twitter della società: “Ritenta, sarai più fortunato“. Il tweet contiene un video delle due reti segnate dalla, seguite dai due grandi interventi di Reina su Zaniolo che hanno stroncato le possibilità di rimonta della squadra di José Mourinho. IL TWEET DELLA: CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: “Nuovo contratto? Se giochi una buona stagione e ti senti in forma, non vedo alcun problema”, la ...

