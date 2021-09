Laura Ziliani forse è stata prima stordita e poi soffocata nel sonno

(Di lunedì 27 settembre 2021) . Sono queste le ipotesi degli inquirenti sulla morte della vigilessa di Temù In attesa che il medico legale depositi gli esiti dell’autopsia, gli inquirenti iniziano ad ipotizzare la causa della morte di. La donna sarebbenarcotizzata dalle figlie Silvia e Paola, con la complicità di Mirto Milani, il fidanzato di una delle due, e poi. Gli esami tossicologici hanno fatto emergere la presenza di un mix di ansiolitici, il quale è, come si legge sul Corriere della Sera, «potenzialmente idoneo a comprometterne la capacità di difesa rispetto a insulti lesivi esterni». Tuttavia, gli esiti delle analisi e le valutazioni del pm mettono in evidenza il fatto che la quantità di ansiolitici somministrati alla vittima «consentono anche di escludere possa avere avuto un ruolo diretto nel determinare ...

Il delitto di cui sono accusati è l'omicidio volontario della madre delle due giovani,, seguito dall'occultamento di cadavere. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per ricostruire ...Vigilessa uccisa, sedata col Bromazepam. Cadavere nascosto 3 mesi La morte discomparsa per mesi dopo un'escursione in montagna nel Bresciano e ritrovata sul grembo del fiume Oglio senza vita, resta un giallo. la svolta è arrivata venerdì scorso, con l'arresto di ... Per gli inquirenti, l'omicidio da parte delle 2 figlie e il fidanzato della maggiore, è "frutto di un piano a lungo premeditato". Volevano l'eredità della madre ...