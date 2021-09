Islanda | sfuma Parlamento a maggioranza donne dopo il riconteggio

(Di lunedì 27 settembre 2021) Inil primato di avere ilpiù 'rosa' d'Europa, con il 52% di deputati donna, è durato solo per qualche ora.il, il dato è sceso sotto la metà dei 63 deputati: le ...

Inil primato di avere il Parlamento più 'rosa' d'Europa, con il 52% di deputati donna, è durato solo per qualche ora. Dopo il riconteggio, il dato è sceso sotto la metà dei 63 deputati: le donne ...L'è stata a lungo un pioniere nell'uguaglianza di genere e nei diritti delle donne, ed è stata in cima alla classifica dei paesi più egualitari del World Economic Forum negli ultimi 12 anni. ...Aveva appena guadagnato, con giustificato orgoglio, il traguardo del primo Paese d’Europa ad avere un parlamento a maggioranza femminile, ma appena poche ore dopo l’Islanda ha perso il suo primato. De ...Roma, 27 set. (askanews) - Per qualche ora l'Islanda ha vantato il primato di avere il Parlamento più "rosa" d'Europa, con il 52% di deputati donna. Dopo il riconteggio, però, il dato è sceso sotto la ...