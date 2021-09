GF Vip 6, Soleil: lo scontro in diretta (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo gli scontri degli ultimi giorni andati avanti fra Soleil e Gianmaria, ma anche visti i commenti che Antinolfi ha riservato alle sue coinquiline, la fidanzata dell’ex di Belen, Greta, è entrata nella Casa per rimettere i puntini sulle i. Gianmaria Antinolfi è uno dei concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip ma sin da subito il ragazzo, diventato famoso per essere stato insieme alla bellissima Belen, ha fatto molto discutere. All’inizio il ragazzo ha fatto storcere il naso a molti per le sue dichiarazioni: aveva infatti confessato ad Alex Belli di voler creare una storia all’interno del programma per far parlare di sé. Di recente, invece, ha avuto diversi scontri con Soleil, sua ex fidanzata, a cui non ha riservato parole per nulla lusinghiere. Stasera, come molte indiscrezioni suggerivano, il ragazzo ha incontrato la sua ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo gli scontri degli ultimi giorni andati avanti frae Gianmaria, ma anche visti i commenti che Antinolfi ha riservato alle sue coinquiline, la fidanzata dell’ex di Belen, Greta, è entrata nella Casa per rimettere i puntini sulle i. Gianmaria Antinolfi è uno dei concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip ma sin da subito il ragazzo, diventato famoso per essere stato insieme alla bellissima Belen, ha fatto molto discutere. All’inizio il ragazzo ha fatto storcere il naso a molti per le sue dichiarazioni: aveva infatti confessato ad Alex Belli di voler creare una storia all’interno del programma per far parlare di sé. Di recente, invece, ha avuto diversi scontri con, sua ex fidanzata, a cui non ha riservato parole per nulla lusinghiere. Stasera, come molte indiscrezioni suggerivano, il ragazzo ha incontrato la sua ...

