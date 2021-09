Dopo il ceffone, per Macron piovono anche uova: arrestato a Lione un contestatore – Il video (Di lunedì 27 settembre 2021) Un contestatore ha lanciato un uovo contro Emmanuel Macron nel corso di una visita del presidente francese a Lione. L’uovo ha colpito Macron sulla spalla, senza rompersi. Il responsabile del gesto è stato individuato dal servizio d’ordine, che l’ha trasportato in una sala adiacente e ammanettato. Il presidente francese, che si trovava a Lione per visitare il Salone internazionale della ristorazione, ha chiesto di parlare con l’uomo. «Se ha qualcosa da dirmi, venga pure», ha detto. A giugno, durante una visita a Tain l’Hermitage, Macron era stato schiaffeggiato da un contestatore, in seguito condannato a quattro mesi di carcere. Leggi anche: Schiaffo a Macron, quattro mesi di carcere all’aggressore. Il procuratore: «Un atto ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Unha lanciato un uovo contro Emmanuelnel corso di una visita del presidente francese a. L’uovo ha colpitosulla spalla, senza rompersi. Il responsabile del gesto è stato individuato dal servizio d’ordine, che l’ha trasportato in una sala adiacente e ammanettato. Il presidente francese, che si trovava aper visitare il Salone internazionale della ristorazione, ha chiesto di parlare con l’uomo. «Se ha qualcosa da dirmi, venga pure», ha detto. A giugno, durante una visita a Tain l’Hermitage,era stato schiaffeggiato da un, in seguito condannato a quattro mesi di carcere. Leggi: Schiaffo a, quattro mesi di carcere all’aggressore. Il procuratore: «Un atto ...

