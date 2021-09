Dadone: “Giovani e smart working, le priorità europee” (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA – “I Giovani non sono il futuro, sono il presente e la scelta dell’Unione lo dice chiaro specificando che combattere l’esclusione sociale, promuovere la solidarietà tra generazioni e la tutela dei diritti del minore sono priorità. Il 2022 sarà l’anno dei Giovani, lo ha annunciato la Presidente della Commissione europea nel suo ultimo discorso al Parlamento europeo che, appena un giorno dopo ha approvato la risoluzione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri in favore dell’occupazione. Investire nei Giovani e investire su una maggiore qualità del lavoro perché il lavoro a distanza o il lavoro agile siano svolti in condizioni dignitose, prevendo il diritto alla disconnessione e garantendo i diritti dei lavoratori delle piattaforme. Non sono solo promesse, non devono esserlo. Sono impegni chiari e ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA – “Inon sono il futuro, sono il presente e la scelta dell’Unione lo dice chiaro specificando che combattere l’esclusione sociale, promuovere la solidarietà tra generazioni e la tutela dei diritti del minore sono. Il 2022 sarà l’anno dei, lo ha annunciato la Presidente della Commissione europea nel suo ultimo discorso al Parlamento europeo che, appena un giorno dopo ha approvato la risoluzione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri in favore dell’occupazione. Investire neie investire su una maggiore qualità del lavoro perché il lavoro a distanza o il lavoro agile siano svolti in condizioni dignitose, prevendo il diritto alla disconnessione e garantendo i diritti dei lavoratori delle piattaforme. Non sono solo promesse, non devono esserlo. Sono impegni chiari e ...

