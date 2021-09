Come ricevere fax sul computer e telefono

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 27 settembre 2021) Molti istituti pubblici e aziende utilizzano ancora i fax per la ricezione e l'invio di documenti importanti. Nonostante l'arrivo della PECvalido sostituto, nulla riesce ancora a sostituire il buon vecchio fax, ma averne uno costa davvero tanto, senza contare la necessità di avere una linea analogica dedicata per questo tipo di servizio. Se dobbiamofax urgenti possiamo anche lasciar perdere la linea analogica e affidarci ad alcuni servizi in grado di fornirci un numero su cuifax, che verranno inoltrati alla nostra casella email sotto forma di PDF. Nella seguente guida vi mostreremo i migliori siti e le migliori app che possiamo utilizzare perfax senza avere una linea analogica attiva, così da poter semprequesto tipo di documento spendendo una cifra molto ...