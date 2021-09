Clima, Save the Children: bimbi nati nel 2020 esposti a caldo 7 volte più dei nonni (Di lunedì 27 settembre 2021) In base agli attuali impegni presi dai Paesi del mondo per contenere l'innalzamento della temperatura globale, i bambini nati nel 2020 saranno esposti alle ondate di calore eccessivo in media 7 volte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 settembre 2021) In base agli attuali impegni presi dai Paesi del mondo per contenere l'innalzamento della temperatura globale, i bambininelsarannoalle ondate di calore eccessivo in media 7...

Advertising

MediasetTgcom24 : Clima, Save the Children: bimbi nati nel 2020 esposti a caldo 7 volte più dei nonni #savethechildren… - News24_it : Burundi: in fuga dalle emergenze climatiche e dalla crisi politica - Vatican News - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Save the Children: 'In Burundi emergenza sfollati a causa del clima' #Burundi - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Save the Children: 'In Burundi emergenza sfollati a causa del clima' #Burundi - MediasetTgcom24 : Save the Children: 'In Burundi emergenza sfollati a causa del clima' #Burundi -