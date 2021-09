Ciclismo, Ullrich schock: “Io come Pantani, ero quasi morto” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Conosci la mia storia, tre anni fa sono stato molto male. Sei venuto a trovarmi ed ero sulla stessa strada di Marco Pantani, quasi morto. Ho dormito per tre anni e avevo bisogno di tempo per me stesso. Ma ora il mio cervello è pulito, il mio corpo è in forma”. A dirlo è stato Jan Ullrich, ex leggenda tedesca del Ciclismo, in un videopodcast con il suo storico rivale Lance Armstrong. Nel 2018, Ullrich aveva annunciato di avere un problema con la droga e di aver subito un trattamento. Lo aveva fatto dopo una violenta lite con l’allora vicino, l’attore e regista Til Schweiger. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “Conosci la mia storia, tre anni fa sono stato molto male. Sei venuto a trovarmi ed ero sulla stessa strada di Marco. Ho dormito per tre anni e avevo bisogno di tempo per me stesso. Ma ora il mio cervello è pulito, il mio corpo è in forma”. A dirlo è stato Jan, ex leggenda tedesca del, in un videopodcast con il suo storico rivale Lance Armstrong. Nel 2018,aveva annunciato di avere un problema con la droga e di aver subito un trattamento. Lo aveva fatto dopo una violenta lite con l’allora vicino, l’attore e regista Til Schweiger. SportFace.

