Calo delle criptovalute in Cina: cosa sta succedendo? (Di lunedì 27 settembre 2021) La logica conseguenza dell’ennesimo colpo della Cina sul mondo delle criptovalute. La cosiddette monete digitali segnano un Calo dopo l’ulteriore stretta proveniente da Pechino. Bitcoin, la più famosa criptovaluta in circolazione (Adobe Stock)Il Bitcoin perde il 7,56% a 41.387,35 dollari, Ether e Litecoin cedono rispettivamente il 10,16% e l’11,16%, mentre il Dogecoin arretra dell’8,70%. Perché? Perché probabilmente è l’effetto della banca centrale cinese. Il Pboc, infatti, ha rinnovato il suo duro approccio sui bitcoin e le criptovaute, definendo illegali tutte le transazioni e le attività in valuta digitale e promettendo una ferma repressione sui mercati. Lo si legge in una nota dell’Istituto. Pechino vede le criptovalute come un investimento volatile e speculativo. Ma anche un ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) La logica conseguenza dell’ennesimo colpo dellasul mondo. La cosiddette monete digitali segnano undopo l’ulteriore stretta proveniente da Pechino. Bitcoin, la più famosa criptovaluta in circolazione (Adobe Stock)Il Bitcoin perde il 7,56% a 41.387,35 dollari, Ether e Litecoin cedono rispettivamente il 10,16% e l’11,16%, mentre il Dogecoin arretra dell’8,70%. Perché? Perché probabilmente è l’effetto della banca centrale cinese. Il Pboc, infatti, ha rinnovato il suo duro approccio sui bitcoin e le criptovaute, definendo illegali tutte le transazioni e le attività in valuta digitale e promettendo una ferma repressione sui mercati. Lo si legge in una nota dell’Istituto. Pechino vede lecome un investimento volatile e speculativo. Ma anche un ...

