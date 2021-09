Assaeroporti a ADR e SAVE | “Scelta di uscire dall’associazione grave e immotivata”

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – La decisione di ADR e didi lasciare“costituisce un fatto gravissimo per il settore chiamato a far fronte alla piùcrisi che abbia mai colpito il trasporto aereo”. E’ quanto afferma l’Associazione rappresentativa delle società di gestione aeroportuali, in relazione allafatta dalle due aziende, che gestiscono alcuni dei più importanti scali italiani, rappresentativi del 34,77% del traffico aereo nel 2019 e del 28,56% nel 2020. “Con questa– commenta– si assumono una pesante responsabilità nei confronti dell’intera categoria, in un momento in cui era ed è necessaria la massima unità e determinazione perdalla crisi e suscitare una maggiore consapevolezza da parte delle istituzioni sul ruolo del ...

