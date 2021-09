Apple sta correggendo il bug che non permette di sbloccare l’iPhone 13 con l’Apple Watch

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 27 settembre 2021) A ogni novità lanciata sul mercato corrisponde un bug da correggere. Non è la prima volta che i nuovi dispositivi mobili – annunciati in pompa magna dopo aver creato aspettative incredibili – vengono messi in vendita nonostante la presenza di alcune criticità funzionali. E fa parte di questo meccanismo anche il lancio degli ultimi nati in casa, con i primi utenti che hanno palesato la sussistenza di una problematica (non fondamentale nell’accessibilità, ma abbastanza importante per l’utilizzo) per quel che riguarda l’impossibilità di13 con. LEGGI ANCHE > L’Ue propone il caricabatterie universale Usb-C per questioni ambientali esi ribella In molti, infatti, hanno protestato per il malfunzionamento di questa funzione, già attiva sui modelli ...