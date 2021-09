WhatsApp dice addio ad alcuni smartphone: la lista completa (Di domenica 26 settembre 2021) WhatsApp è pronta a dare l’addio definitivo a diversi smartphone. Andiamo a vedere la lista completa dei device su cui non funzionerà l’app. L’applicazione dice addio a diversi device (via Screenshot)Dopo ben tre anni dall’ultima esclusione di massa, WhatsApp torna ad escludere dal proprio servizio diversi smartphone. Infatti dal 1° novembre molti telefonini non potranno più utilizzare l’applicazione di messaggistica istantanea. Infatti nelle FAQ, l’azienda di Menlo Park ha rivolto ai propri utenti un messaggio: “Forniamo supporto e consigliamo di utilizzare i seguenti dispositivi: Android con OS 4.1 e versioni successive, iPhone con iOS 10 e versioni successive, KaiOS 2.5.0 e versioni successive, inclusi JioPhone e JioPhone 2“. ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 settembre 2021)è pronta a dare l’definitivo a diversi. Andiamo a vedere ladei device su cui non funzionerà l’app. L’applicazionea diversi device (via Screenshot)Dopo ben tre anni dall’ultima esclusione di massa,torna ad escludere dal proprio servizio diversi. Infatti dal 1° novembre molti telefonini non potranno più utilizzare l’applicazione di messaggistica istantanea. Infatti nelle FAQ, l’azienda di Menlo Park ha rivolto ai propri utenti un messaggio: “Forniamo supporto e consigliamo di utilizzare i seguenti dispositivi: Android con OS 4.1 e versioni successive, iPhone con iOS 10 e versioni successive, KaiOS 2.5.0 e versioni successive, inclusi JioPhone e JioPhone 2“. ...

