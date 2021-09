Vicequestore no vax: Lamorgese segue vicenda e chiede accertamento rapido responsabilità (Di domenica 26 settembre 2021) Riguardo alle gravissime dichiarazioni rese dal vice questore Schiliro' durante la manifestazione NO vax di ieri sera a Roma, sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinche' vengano accertate, con assoluta celerita', le responsabilita', annuncia la ministra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 settembre 2021) Riguardo alle gravissime dichiarazioni rese dal vice questore Schiliro' durante la manifestazione NO vax di ieri sera a Roma, stondo lapersonalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinche' vengano accertate, con assoluta celerita', le responsabilita', annuncia la ministra L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

LaStampa : La Polizia apre un procedimento disciplinare nei confronti del vicequestore No Vax che arringa la folla contro il G… - Agenzia_Italia : Con i No vax a protestare, azione disciplinare per una poliziotta - FirenzePost : Vicequestore no vax: Lamorgese segue vicenda e chiede accertamento rapido responsabilità - Alexct9 : RT @RizzoGiov: @borghi_claudio Sarebbe bello se prendesse una Posizione su questo ennesimo Scandaloso Attacco alla Democrazia - CMarziane : RT @veneziana4: Nunzia Schilirò, vicequestore della polizia no vax parla ai manifestanti di San Giovanni: «Green pass illegittimo». Scatta… -