Vicequestore no pass: Lamorgese segue vicenda e chiede accertamento rapido responsabilità (Di domenica 26 settembre 2021) Riguardo alle gravissime dichiarazioni rese dal vice questore Schiliro' durante la manifestazione NO vax di ieri sera a Roma, sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinche' vengano accertate, con assoluta celerita', le responsabilita', annuncia la ministra L'articolo proviene da Firenze Post.

